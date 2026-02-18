Watchmaker Genomics concede in licenza la proprietà intellettuale CRISPR-Cas9 da Caribou Biosciences per aumentare la produzione e ridurre il costo del sequenziamento per campione

Watchmaker Genomics, un innovatore nelle soluzioni ad alte prestazioni per il sequenziamento di nuova generazione (NGS), oggi ha annunciato una licenza non esclusiva con Caribou Biosciences, Inc., società biofarmaceutica allo stadio clinico leader nel settore dell'editing genetico CRISPR, per una determinata proprietà intellettuale di base della tecnologia CRISPR-Cas9 destinata all'utilizzo nella preparazione delle librerie NGS. Mentre le tecnologie CRISPR-Cas9 sono quelle più comunemente associate alla loro capacità unica di identificare e tagliare per l'editing genomico, Watchmaker le sta utilizzando in un modo fondamentalmente diverso: come strumento programmabile accoppiato a un vincolo stechiometrico per affrontare una della fasi più persistenti e non abbastanza ottimizzate nei flussi di lavoro NGS, la normalizzazione della libreria.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260217874156/it/

Contatto per i media

Watchmaker Genomics:

Jen Pavlica

Direttore associato di Product Marketing

jen.pavlica@watchmakergenomics.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire