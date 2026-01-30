VOOPOO inizia il 2026 con la DORIC Go: dove la potenza incontra uno stile inconfondibile

Con l'inizio del 2026, VOOPOO fa un ingresso di grande impatto con il suo innovativo DORIC Go. Lo slogan è “Go Free, Go Beyond”, che possiamo tradurre “Vai Libero, Vai Oltre”. Questo prodotto è progettato meticolosamente per soddisfare le attuali esigenze degli utenti in termini di durata della batteria, stile unico e praticità. Come parte delle diverse famiglie di prodotti VOOPOO, DORIC Go è un sistema POD progettato non solo per stare al passo con le esigenze quotidiane, ma per ridefinirle. È pensato per gli utenti che vedono il proprio dispositivo come un'estensione del proprio stile personale e una fonte affidabile di piacere.

Durata al tuo ritmo

Dite addio all'ansia da batteria scarica. Il cuore del DORIC Go è una potente batteria ad alta densità da 2600 mAh, progettata per fornire la necessaria potenza per un utilizzo giornaliero, garantendo agli utenti una costante soddisfazione.

Progettato per l'espressione individuale

La DORIC Go è caratterizzata da un'esclusiva lavorazione a graffiti. Non è solo di estetica: la finitura con angoli smussati a 45° offre il comfort e il lusso di un classico accendino di alta gamma, mentre le diverse grafiche e colori garantiscono uno stile per diverso per ognuno.

Semplicità a portata di mano

Nel mondo frenetico di oggi, la praticità è essenziale. L'intuitivo meccanismo di accensione con un solo clic offre un inizio immediato o un blocco sicuro, consentendo un facile controllo sul dispositivo.

Senza perdite, per tiri senza pensieri

I dispositivi che hanno perdite di liquido panno parte ormai del passato. La DORIC Go integra un sofisticato disegno con un flusso dell'aria dall’alto che aiuta a prevenire le perdite, garantendo un'esperienza di svapo pulita, costante e senza preoccupazioni.

Oltre a questi pilastri fondamentali, la tecnologia della DORIC Go è basata sul chip GENE AI 2.0, che garantisce prestazioni fluide, sicure e reattive. Oltre al flusso dell'aria regolabile per un'aspirazione personalizzata, vi è un display OLED nitido e differenti cartucce per un sapore ricco e versatile. DORIC Go non è solo una POD; è un compagno affidabile ed elegante per accompagnare lo “svapatore” moderno.

Nel 2026, VOOPOO immagina un futuro in cui ogni utente potrà esprimere la propria individualità attraverso prodotti innovativi che accendono la passione e arricchiscono le esperienze. Con prestazioni e stile eccezionali, i futuri prodotti continueranno a ridefinire il piacere, illuminando il futuro con creatività ed entusiasmo.

Avvertenze: questo prodotto può essere utilizzato con liquidi contenenti nicotina, una sostanza che crea forte dipendenza.

