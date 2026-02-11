Vonage e C3 AI collaborano a una soluzione di servizi sul campo basata sull'IA agentica abilitata alla rete per la forza lavoro mobile

Vonage, parte di Ericsson (NASDAQ: ERIC), oggi ha annunciato una collaborazione strategica con C3 AI (NYSE: AI), un fornitore leader di software applicativo di Enterprise AI, per lanciare C3 AI Field Services, un modulo della C3 AI Asset Performance Suite di prodotti, integrato con le API Vonage. Il primo modulo incentrato sull'IA abbina le potenti funzionalità Enterprise AI di C3 AI alle Communications API (Vocale e Video) all'avanguardia di Vonage e alle Network API (Qualità on Demand e Verifica), per fornire prestazioni, affidabilità ed esperienza di livello superiore per operazioni aziendali mobili sul campo.

