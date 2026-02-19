Giornale di Brescia
Business Wire

Vonage amplia l'ecosistema degli sviluppatori per accelerare la prossima era della trasformazione digitale aziendale

Vonage , parte di Ericsson (NASDAQ: ERIC), oggi ha annunciato una serie di nuove iniziative per ampliare ulteriormente e potenziare la sua comunità globale di sviluppatori. Facendo crescere la sua comunità di sviluppatori e i loro strumenti, dando agli sviluppatori e alle aziende accesso a nuovi approfondimenti e funzionalità della rete mobile integrabili nelle applicazioni e nei flussi di lavoro esistenti, Vonage accelera la sua strategia per trasformare le reti mobili in una piattaforma programmabile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa:
press@vonage.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

