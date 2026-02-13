Volue dà il benvenuto al nuovo investitore strategico TA Associates

Volue, leader globale nell'ambito della tecnologia di elettrificazione ed energetica, ha annunciato oggi la partnership con la società leader globale di private equity TA Associates ("TA") in qualità di nuovo investitore strategico assieme ad Advent International ("Advent"), Generation Investment Management ("Generation") e Arendals Fossekompani.

Nel corso degli ultimi 18 mesi, Volue ha intrapreso una trasformazione strategica volta a perfezionare il suo orientamento verso il settore energetico. In questo periodo, Volue ha disinvestito dalle attività non strategiche, investendo in innovazione in R&S e in acquisizioni strategiche mirate per posizionarsi ulteriormente come fornitore leader di soluzioni tecnologiche integrate per commercio e generazione di energia, ottimizzazione delle reti e intelligence del mercato energetico.

