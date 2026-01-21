Giornale di Brescia
Volante Technologies lancia il suo Multi-cloud Resiliency Service per garantire la continuità dell'elaborazione dei pagamenti nel corso di interruzioni prolungate del cloud

Volante Technologies , leader globale nei pagamenti come servizio (PaaS, Payment as a Service), oggi ha annunciato il lancio di Multi-cloud Resiliency Service, progettato per garantire la continuità dell'elaborazione delle operazioni di pagamento da parte degli istituti finanziari nel corso di prolungate interruzioni dei servizi sul cloud. Basato sulla testata piattaforma di pagamenti cloud nativa di Volante, il servizio offre una reale continuità intercloud ed elimina la dipendenza da un singolo cloud/provider a livello di pagamenti.

Le recenti interruzioni su larga scala dei provider cloud hyperscale hanno dimostrato l'impatto concreto del rischio di concentrazione sul cloud per le banche: transazioni rallentate o non andate a buon fine, penali per gli SLA, perdita di clienti, costi di ripristino operativo e danni alla reputazione.

