Verimatrix vende le attività Extended Threat Defense a Guardsquare
Notizie normative:
Verimatrix , (Euronext Parigi: VMX), un leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza per un mondo connesso più sicuro, oggi ha annunciato di aver completato la cessione del 100% delle attività Extended Threat Defense (XTD) a Guardsquare, azienda belga leader nel settore della sicurezza delle app.
Questa operazione segue la sigla di un accordo annunciato in un comunicato stampa dell’8 dicembre 2025 e all’ottenimento dell’autorizzazione normativa.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260205292147/it/
Referenti per gli investitori
Jean-François Labadie
Direttore finanziario
finance@verimatrix.com
Jean-Yves Barbara
SEITOSEI.ACTIFIN
jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com
Referenti per i media
USA
Matthew Zintel
matthew.zintel@zintelpr.com
EUROPA
SEITOSEI.ACTIFIN
presse@seitosei-actifin.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato