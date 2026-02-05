Verimatrix vende le attività Extended Threat Defense a Guardsquare

Notizie normative:

Verimatrix , (Euronext Parigi: VMX), un leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza per un mondo connesso più sicuro, oggi ha annunciato di aver completato la cessione del 100% delle attività Extended Threat Defense (XTD) a Guardsquare, azienda belga leader nel settore della sicurezza delle app.

Questa operazione segue la sigla di un accordo annunciato in un comunicato stampa dell’8 dicembre 2025 e all’ottenimento dell’autorizzazione normativa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260205292147/it/

Referenti per gli investitori

Jean-François Labadie

Direttore finanziario

finance@verimatrix.com

Jean-Yves Barbara

SEITOSEI.ACTIFIN

jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

Referenti per i media

USA

Matthew Zintel

matthew.zintel@zintelpr.com

EUROPA

SEITOSEI.ACTIFIN

presse@seitosei-actifin.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire