Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Verimatrix vende le attività Extended Threat Defense a Guardsquare

AA

Notizie normative:

Verimatrix , (Euronext Parigi: VMX), un leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza per un mondo connesso più sicuro, oggi ha annunciato di aver completato la cessione del 100% delle attività Extended Threat Defense (XTD) a Guardsquare, azienda belga leader nel settore della sicurezza delle app.

Questa operazione segue la sigla di un accordo annunciato in un comunicato stampa dell’8 dicembre 2025 e all’ottenimento dell’autorizzazione normativa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referenti per gli investitori
Jean-François Labadie
Direttore finanziario
finance@verimatrix.com

Jean-Yves Barbara
SEITOSEI.ACTIFIN
jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

Referenti per i media
USA
Matthew Zintel
matthew.zintel@zintelpr.com

EUROPA
SEITOSEI.ACTIFIN
presse@seitosei-actifin.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario