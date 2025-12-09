Giornale di Brescia
Verimatrix firma un accordo per la vendita delle attività XTD (protezione codice e applicazione) a Guardsquare

VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), un fornitore leader di soluzioni di sicurezza per gli utenti per un mondo connesso più sicuro, annuncia la firma di un accordo con la società belga Guardsquare, fornitore leader di sicurezza delle applicazioni mobili, per la vendita delle sue attività Extended Threat Defense (XTD).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per gli investitori:
Jean-François Labadie
Direttori finanziari
finance@verimatrix.com

Jean-Yves Barbara
SEITOSEI.ACTIFIN
jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com

Contatti per i media:
USA
Matthew Zintel,
Pubbliche relazioni
matthew.zintel@zintelpr.com

EUROPA
SEITOSEI.ACTIFIN
presse@seitosei-actifin.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

