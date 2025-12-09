Verimatrix firma un accordo per la vendita delle attività XTD (protezione codice e applicazione) a Guardsquare
VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), un fornitore leader di soluzioni di sicurezza per gli utenti per un mondo connesso più sicuro, annuncia la firma di un accordo con la società belga Guardsquare, fornitore leader di sicurezza delle applicazioni mobili, per la vendita delle sue attività Extended Threat Defense (XTD).
