Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Verifone e Thales attivano la connettività globale senza interruzioni per i terminali di pagamento

AA

Alla base di questa collaborazione si trova la leadership di Thales nella gestione delle eSIM per dispositivi connessi su larga scala, che consentono la distribuzione e la gestione della connettività da remoto, in linea con le più recenti specifiche IoT GSMA SGP.32.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260310599834/it/

Thales today announced a partnership with Verifone, a global leader in payment terminal solutions, to connect Verifone’s next-generation point-of-sale (POS) terminals using Thales eSIM technology.

Thales today announced a partnership with Verifone, a global leader in payment terminal solutions, to connect Verifone’s next-generation point-of-sale (POS) terminals using Thales eSIM technology.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTI PER LA STAMPA
Vanessa Viala, Cyber & Digital THALES - vanessa.viala@thalesgroup.com - +33 607 34 00 34



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario