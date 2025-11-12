Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Venture Global e Mitsui annunciano un accordo ventennale di compravendita di GNL

AA

Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e la giapponese Mitsui & Co., Ltd. hanno annunciato l'esecuzione di un nuovo Contratto di compravendita (SPA, Sales and Purchase Agreement) di gas naturale liquefatto (GNL) a lungo termine. Il Contratto prevede l'acquisto da parte di Mitsui di 1,0 milioni di tonnellate all'anno (MTPA) di GNL da Venture Global per 20 anni a partire dal 2029.

“Venture Global è onorata di annunciare la nostra nuova collaborazione con Mitsui, un leader di eccezione nel settore del GNL, per incrementare ulteriormente il flusso di GNL dagli Stati Uniti al Giappone e al mercato globale”, ha affermato Mike Sabel, CEO di Venture Global.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Investitori:
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Media:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario