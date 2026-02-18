Vasion® ottiene la High Authorization di FedRAMP®, che rispetta il gold standard federale per la sicurezza del cloud

Vasion, un leader nella stampa senza server e nella Intelligent Print Automation, oggi ha annunciato di aver ottenuto FedRAMP ® High Authorization to Operate (ATO) attraverso il Federal Risk and Authorization Management Program. Questa autorizzazione rappresenta il più rigoroso standard di conformità per la sicurezza nel settore statale.

At V3, Vasion Co-Founder and CEO Ryan Wedig unveiled the Intelligent Print Automation platform and challenged every Vasioneer to embrace a Mission of Aspirational Performance that demands collaboration, creativity, and courage. With Vasion's recent FedRAMP High Authorization, the company is making digital transformation attainable for everyone, including federal agencies with the most stringent security requirements.

"Prima di tutto, voglio ringraziare DISA. È un cliente di lunga data e uno sponsor influente, che ci aiuta ad attraversare questo complesso processo pluriennale", ha dichiarato Ryan Wedig, CEO e Co-fondatore di Vasion.

