Vasion nomina Scott Lee Chief Product Officer per accelerare l'impatto dell'automazione intelligente della stampa

Vasion, un leader nella stampa senza server e nella Intelligent Print Automation (automazione intelligente della stampa), oggi ha annunciato la nomina di Scott Lee a Chief Product Officer. Lee porta oltre 25 anni di esperienza nei prodotti di livello C e nella leadership della crescita, trasformando e ampliando società di SaaS aziendale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l'intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260210805964/it/

Scott Lee joins Vasion as Chief Product Officer, bringing more than 25 years of enterprise SaaS leadership experience to accelerate the company's intelligent print automation platform and AI-ready capabilities.

In qualità di Chief Product Officer in Vasion, Lee guiderà la gestione dei prodotti, la progettazione dei prodotti e le operazioni dei prodotti. Il neo CPO si concentrerà sull'ampliamento delle solide basi dei prodotti e sulla garanzia del valore per i clienti durante la crescita della società.

