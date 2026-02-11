Vasion nomina Scott Lee Chief Product Officer per accelerare l'impatto dell'automazione intelligente della stampa

Vasion, un leader nella stampa senza server e nella Intelligent Print Automation (automazione intelligente della stampa), oggi ha annunciato la nomina di Scott Lee a Chief Product Officer. Lee porta oltre 25 anni di esperienza nei prodotti di livello C e nella leadership della crescita, trasformando e ampliando società di SaaS aziendale.

Scott Lee joins Vasion as Chief Product Officer, bringing more than 25 years of enterprise SaaS leadership experience to accelerate the company's intelligent print automation platform and AI-ready capabilities.

In qualità di Chief Product Officer in Vasion, Lee guiderà la gestione dei prodotti, la progettazione dei prodotti e le operazioni dei prodotti. Il neo CPO si concentrerà sull'ampliamento delle solide basi dei prodotti e sulla garanzia del valore per i clienti durante la crescita della società.

