United UATP, gestito da TreviPay, amplia a nuovi mercati globali il programma di fatturazione dei viaggi aziendali

UATP , la rete globale che consente alle organizzazioni di semplificare i processi di pagamento e ampliare le loro capacità di pagamento, ha annunciato oggi l'espansione del programma gratuito di fatturazione UATP di United Airlines ("United UATP"), gestito da TreviPay , verso Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Questa espansione offre nuove opportunità per i clienti aziendali e le agenzie di viaggio in queste regioni di accedere ai vantaggi di United UATP , tra cui la riconciliazione gratuita e ottimizzata delle spese di viaggio.

CONTATTI PER I MEDIA:
UATP : Wendy Ward, wendy.ward@uatp.com
TreviPay: Ann Spencer, The Fletcher Group, ann@fletchergroupllc.com , 416 561 7623
United Airlines : media.relations@united.com



