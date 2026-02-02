Umm Al Qura for Development & Construction Company lancia una piattaforma digitale unificata per lo sviluppo immobiliare a Masar Destination

Umm Al Qura for Development & Construction Company, società proprietaria, sviluppatrice e responsabile della gestione di Masar Destination, ha annunciato il lancio di una piattaforma digitale unificata per la proprietà immobiliare all'interno della destinazione attraverso sviluppatori approvati.

La nuova piattaforma digitale fornisce informazioni accurate e aggiornate sia in arabo che in inglese su tutti gli sviluppatori approvati all'interno di Masar Destination , migliorando così la trasparenza e stabilendo livelli elevati di regolamentazione all'interno di un sistema urbano integrato.

Questa iniziativa, che riflette l'approccio responsabile della Società allo sviluppo urbano e il suo impegno a preservare il carattere unico del luogo e a migliorare la qualità della vita, è stata lanciata nell'ambito della partecipazione della Società al Future Real Estate Forum 2026, il principale evento del Regno in questo settore, che vede un'ampia partecipazione internazionale con rappresentanti di oltre 120 paesi e oltre 300 relatori globali.

Commentando l'iniziativa, Yasser Abuateek, amministratore delegato di Umm Al Qura for Development & Construction Company , ha dichiarato: "Il lancio della piattaforma digitale unificata per la proprietà immobiliare a Masar è un passo strategico verso il miglioramento della trasparenza e dell'innovazione nel settore immobiliare. Sottolinea il nostro impegno a fornire un'esperienza urbana integrata che supporti gli obiettivi della Saudi Vision 2030 e contribuisca a posizionare La Mecca all'avanguardia della trasformazione digitale. Rafforza inoltre la fiducia nel mercato immobiliare offrendo diverse opzioni che soddisfano le esigenze dei residenti in un ambiente urbano moderno e sostenibile".

Con una superficie di oltre 1,2 milioni di metri quadrati, Masar Destination è il più grande progetto urbano della Mecca. Il suo portfolio, che comprende hotel, appartamenti residenziali e alberghieri, strutture commerciali e mediche integrate, è in linea con la visione del Regno di creare ambienti urbani avanzati al servizio sia dei visitatori che dei residenti.

Il progetto ha recentemente siglato accordi di sviluppo con una serie di promotori immobiliari e fondi di investimento, con un investimento totale che supera i 63 miliardi di SAR, compresi i costi di acquisizione e infrastruttura, rafforzando la sua posizione come una delle destinazioni di investimento più importanti del Regno.

