Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Ubitus collabora con Maizuru City, Kyoto per lanciare il progetto AI Data Center, promuovendo la realizzazione di un centro GPU AI di alto livello in Giappone

AA

Ubitus K.K. (Sede: Shinjuku, Tokyo; Direttore rappresentativo e CEO: Wesley Kuo), un leader globale nelle soluzioni di cloud streaming e AI, oggi ha annunciato che ospiterà una cerimonia di firma del contratto e una conferenza stampa con Maizuru City, Prefettura di Kyoto, il 29 gennaio 2026.
All'evento, Ubitus presenterà ufficialmente il suo piano completo per costruire un AI Data Center a Maizuru City, segnando la transizione dell'azienda alla fase di costruzione fisica della sua iniziativa per realizzare un centro GPU AI di alto livello in Giappone.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260128805964/it/

Ubitus will launch its Maizuru City AI Data Center project on January 29, marking the first step toward building a top-tier AI GPU center in Japan. Powered by NVIDIA Blackwell GPUs and NeoCloud, the project strengthens Japan’s AI infrastructure and regional development.

Ubitus will launch its Maizuru City AI Data Center project on January 29, marking the first step toward building a top-tier AI GPU center in Japan. Powered by NVIDIA Blackwell GPUs and NeoCloud, the project strengthens Japan’s AI infrastructure and regional development.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

TEL : +81-3-6435-3295 (Tokyo)
+886-2-2717-6123 (Taipei)
Contatto per i media: pr@ubitus.net
Informazioni commerciali: contact@ubitus.net
Website: www.ubitus.net



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario