Business Wire

TVS Motor offre due iQubes al Governorato dello Stato della Città del Vaticano

TVS Motor Company, un leader globale nella mobilità in veicoli a due e tre ruote, e Exelentia stanno rafforzando l'impegno verso la mobilità sostenibile e responsabile fornendo al Governorato dello Stato della Città del Vaticano due scooter elettrici TVS iQube .

La consegna ufficiale, avvenuta il 5 febbraio, fa parte di una collaborazione consolidata tra il Vaticano ed Exelentia – già attiva in progetti incentrati sull'innovazione e la sostenibilità.

Questa iniziativa di Exelentia in collaborazione con TVS Motor Italia segna un ulteriore passo avanti concreto verso la transizione ecologica già avviata dal Governorato dello Stato della Città del Vaticano.

  3. Ricarica la pagina se necessario