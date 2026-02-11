TuneTaxi lancia una piattaforma di musica di produzione basata sull'IA per creativi

TuneTaxi ha lanciato la sua piattaforma di musica di produzione basata sull'IA, offrendo ai creativi un modo facile di creare e accedere a musica royalty-free per video, podcast, applicazioni ed esperienze digitali.

Ideata per creativi, TuneTaxi è incentrata sulla musica di produzione, ossia brani progettati per valorizzare i contenuti senza distrarre dagli stessi, eliminando i soliti ostacoli come la complessità delle licenze, offrendo tracce pronte per l'uso, disponibili per l'utilizzo commerciale.

“TuneTaxi rende la musica di produzione semplice da utilizzare”, ha dichiarato il team di TuneTaxi. “I creativi non dovrebbero affrontare complicate pratiche di licenza o passare ore a cercare le tracce giuste. Ogni brano è royalty-free, e questo consente ai creatori di concentrarsi sullo storytelling e il coinvolgimento”.

