TTNE annuncia il World Sauna Award “SAUNA37 2026”

TTNE Inc. oggi ha annunciato “SAUNA37 2026”, il premio mondiale dedicato alla sauna che riconosce 37 mete per la sauna in tutto il mondo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260308237443/it/

SAUNA37

Grazie a questa iniziativa, miriamo a contribuire alla crescita globale della cultura della sauna e a creare un futuro nel quale le persone di tutto il mondo possono vivere una vita più sana e felice di questa antica pratica salutista.

TTNE è stata fondata da Totonoe Oyakata (Dai Matsuo) e dal Maestro di Sauna (Daisuke Akiyama), che hanno provato personalmente l'esperienza di alcune delle saune più belle del mondo. Il loro desiderio di stabilire anche in Giappone una cultura della sauna profondamente radicata ha portato alla creazione di TTNE.

Mentre le persone hanno nuovamente l'opportunità di esplorare esperienze di sauna in tutto il mondo, SAUNA37 mira a portare in tutto il mondo le strutture e le culture diverse e uniche legate alla sauna.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260308237443/it/

TTNE Inc.

contact@ttne.jp





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire