TreviPay annuncia il Growth Center basato sull'IA per aiutare le aziende a prevedere il comportamento degli acquirenti e promuovere le vendite B2B

TreviPay , una piattaforma di pagamenti B2B interamente gestita, oggi ha annunciato la disponibilità del Growth Center, un insieme di funzionalità nel Portale clienti di TreviPay volto ad aiutare a identificare le opportunità di crescita degli acquirenti in modo più strategico e realizzare rapporti più solidi e duraturi con i fornitori. Con le sue caratteristiche avanzate, il nuovo Growth Center consente alle imprese di esplorare le esigenze degli acquirenti, identificare le tendenze e ottimizzare le fasi cruciali nel processo dall'ordine all'incasso (order-to-cash, O2C) . Integrato nella rete globale dei pagamenti di TreviPay, gli optional personalizzabili aiuteranno le imprese a utilizzare i propri programmi O2C per approfondire le relazioni con gli acquirenti e promuovere un coinvolgimento duraturo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260218303808/it/

CONTATTO PER I MEDIA:

Alexa Stegeman

The Fletcher Group

647.465.4141

trevipay@fletchergroupllc.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire