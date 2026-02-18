Giornale di Brescia
TreviPay annuncia il Growth Center basato sull'IA per aiutare le aziende a prevedere il comportamento degli acquirenti e promuovere le vendite B2B

TreviPay , una piattaforma di pagamenti B2B interamente gestita, oggi ha annunciato la disponibilità del Growth Center, un insieme di funzionalità nel Portale clienti di TreviPay volto ad aiutare a identificare le opportunità di crescita degli acquirenti in modo più strategico e realizzare rapporti più solidi e duraturi con i fornitori. Con le sue caratteristiche avanzate, il nuovo Growth Center consente alle imprese di esplorare le esigenze degli acquirenti, identificare le tendenze e ottimizzare le fasi cruciali nel processo dall'ordine all'incasso (order-to-cash, O2C) . Integrato nella rete globale dei pagamenti di TreviPay, gli optional personalizzabili aiuteranno le imprese a utilizzare i propri programmi O2C per approfondire le relazioni con gli acquirenti e promuovere un coinvolgimento duraturo.

CONTATTO PER I MEDIA:
Alexa Stegeman
The Fletcher Group
647.465.4141
trevipay@fletchergroupllc.com



