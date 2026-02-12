TraWell Co rinnova il contratto a Miami e porta la durata media ponderata dei contratti a oltre cinque anni, il livello più elevato dalla fondazione della Società

TraWell Co. S.p.A. (Borsa Italiana, Ticker: TWL), leader globale nell'ambito dei servizi di protezione dei bagagli, di deposito e servizi accessori per i viaggiatori, ha annunciato il rinnovo della concessione fino al 31 dicembre 2036 per la fornitura dei suoi servizi di avvolgimento bagagli all'aeroporto internazionale di Miami (MIA) , uno dei punti più strategici e a traffico più elevato del Gruppo a livello mondiale.

Miami rappresenta uno degli hub più importanti della rete globale di TraWell Co. grazie al volume di passeggeri, al mix di traffico internazionale e all'importanza strategica nella regione delle Americhe. Il rinnovo rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo in America del Nord e sostiene la visibilità dei ricavi a lungo termine derivanti da un asset aeroportuale maturo e altamente performante.

Rudolph Gentile, Presidente e CEO di TraWell Co., ha affermato:

"Il rinnovo della concessione presso l'aeroporto internazionale di Miami, assieme ai simili recenti rinnovi in Europa, rappresenta un traguardo particolarmente importante per TraWell Co. Grazie a questi accordi, il Gruppo raggiunge una durata media ponderata dei contratti di oltre cinque anni, il livello più alto mai raggiunto nei suoi oltre 29 anni di storia. Le concessioni pluriennali ottenute garantiscono la continuità operativa, la visibilità sul lungo termine e costituiscono una base solida e strutturata su cui pianificare investimenti, sviluppo e creazione di valore sul lungo termine."

Daniel Valdespino, Vicepresidente di Business Development di Secure Wrap Group Inc., ha aggiunto:

"Siamo lieti di proseguire la collaborazione commerciale con l'aeroporto di Miami e la joint venture con i partner di TraWell Co.".

Notevole aumento della durata media ponderata delle concessioni

In seguito al rinnovo della concessione presso l'aeroporto internazionale di Miami e ai recenti rinnovi in Portogallo, TraWell Co. ha raggiunto una durata media ponderata dei contratti di oltre cinque anni. Questo risultato rappresenta il livello più elevato mai registrato dalla fondazione della Società oltre 29 anni fa, e rafforza ulteriormente la visibilità del fatturato e la capacità di pianificazione sul lungo termine del Gruppo.

Il Gruppo TraWell Co.

TraWell Co. è un leader globale nell'ambito dei servizi di protezione dei bagagli, di deposito e servizi accessori, (tra cui il servizio di concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.com). Quotata sul mercato Euronext Growth Milan (ticker: BIT:TWL), la Società gestisce 128 punti vendita in 46 aeroporti in 13 paesi, con oltre 200 dipendenti e più di 4 milioni di clienti serviti a livello mondiale. TraWell Co. offre un'esposizione unica a un portafoglio di servizi rivolti ai viaggiatori e trae vantaggio dalla crescita strutturale del traffico aereo e dalla domanda di servizi a valore aggiunto.

