Transition Industries e la messicana CFEnergía firmano un contratto per la fornitura di gas naturale che consente la realizzazione di Pacifico Mexinol, l'impianto di metanolo a ultra basso contenuto di carbonio più grande al mondo

Transition Industries LLC , uno sviluppatore di progetti al metanolo a virtualmente zero emissioni di carbonio e a idrogeno su scala mondiale, e CFEnergía, una controllata della Commissione federale per l'energia elettrica (CFE) del Messico, hanno annunciato la firma di un contratto a lungo termine per la fornitura di gas naturale per il progetto Pacifico Mexinol (“Mexinol”), situato nei pressi di Topolobampo, Sinaloa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Karin Nunan, Responsabile globale degli Affari aziendali,
knunan@transitionind.com



