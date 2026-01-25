TOURISE ridefinisce il settore turistico come motore globale verso un valore di 16 migliaia di miliardi di dollari durante il summit di Davos

In occasione del Forum economico mondiale di Davos, TOURISE ha promosso il ruolo del turismo come settore vitale per connettere industrie, economie e regioni al fine di affrontare le sfide globali comuni.

His Excellency Ahmed Al‑Khateeb, Minister of Tourism of Saudi Arabia and Chairman of TOURISE, convenes executives from Trip.com, Visa, TikTok, PayPal, Salesforce, Forbes, Avolta, ByteDance, and more at Davos 2026

TOURISE ha sottolineato l’importanza di riconoscere il turismo – spesso trascurato o considerato un settore isolato – come una risorsa strategica, capace di contribuire con 1 dollaro ogni 10 al PIL globale e di dare impulso a ogni settore con cui entra in contatto.

Sua Eccellenza Ahmed Al Khateeb, ministro del turismo dell’Arabia Saudita e presidente del consiglio di amministrazione TOURISE, ha affermato che le alleanze e la collaborazione intersettoriale permetteranno al turismo di continuare la sua ascesa.

“Il turismo è molto più di un settore legato allo stile di vita; funziona come un sistema economico strategico. TOURISE funge da piattaforma in cui i leader formano alleanze per creare soluzioni condivise, dove la tecnologia si allinea con lo sviluppo delle comunità, la finanza con la sostenibilità e l’istruzione con la mobilità. Queste partnership plasmeranno il prossimo decennio del turismo, creando fiducia e obiettivi comuni per far progredire il mondo”.

Nel corso del Forum economico mondiale di Davos, TOURISE ha ospitato e partecipato a diversi incontri chiave, tra cui Plasmare di nuovo il turismo: un mondo di possibilità presso la Axios House, dove Sua Eccellenza Al Khateeb si è unito a vari leader globali per discutere la crescente rilevanza strategica del turismo nel contesto della trasformazione economica e delle dinamiche geopolitiche in evoluzione.

Il programma di TOURISE a Davos si è imperniato su due workshop strategici. Il primo, Can Tourism Save the World?’ (Il turismo può salvare il mondo?) ha riunito alti dirigenti dell’ecosistema turistico e dei settori correlati per esaminare come il turismo possa contribuire alla resilienza economica e allo sviluppo sostenibile. I risultati della sessione influenzeranno l’agenda annuale di TOURISE e il summit del 2027.

Il secondo workshop, Agentic Tourism: From Insight to Action’ (Turismo agentico: da dati approfonditi e utili all’azione) ha riunito dirigenti a livello globale, esperti di tecnologia e investitori per esplorare la nuova frontiera del turismo. Partendo dall’ iniziativa per il turismo agentico lanciata al summit di novembre, la sessione ha portato avanti lo sviluppo di un protocollo per il turismo agentico – un quadro di riferimento condiviso progettato per consentire sistemi IA sicuri, connessi e interoperabili in tutto il settore.

La partecipazione ai workshop di leader e dirigenti di Trip.com, Visa, TikTok, PayPal, Salesforce, Forbes, Avolta, ByteDance e altre aziende ancora, sottolinea la vasta gamma di settori che oggi interagiscono con il turismo come piattaforma di crescita e innovazione.

TOURISE ha inoltre sponsorizzato l’annuale evento Women Leaders Reception insieme a Adecco Group, Pinterest, Bayer e APCO. Durante il ricevimento Hawazen Nassief, membro del comitato consultivo di TOURISE e vice ministro degli affari internazionali presso il ministero del turismo dell’Arabia Saudita, ha ribadito la necessità di far sì che le donne possano ricoprire ruoli direttivi in un settore dove rappresentano quasi la metà della forza lavoro globale.

Davos ha segnato l’inizio del calendario globale 2026 di TOURISE, che includerà workshop intersettoriali, rapporti di approfondimento del settore e nuove partnership volte a porre il turismo al centro della trasformazione globale.

Il futuro del turismo si sta delineando ora. Unisciti al viaggio su tourise.com e partecipa alla fase successiva durante il prossimo Summit TOURISE a marzo 2027.

TOURISE è la principale piattaforma mondiale impegnata a plasmare un nuovo orizzonte per il turismo globale.

Sotto l’egida del ministero del turismo saudita, il summit inaugurale di TOURISE si è tenuto nel novembre 2025 a Riyadh, riunendo vari leader mondiali per accelerare accordi trasformativi e tracciare il futuro del settore.

Come piattaforma attiva tutto l’anno, TOURISE guida un’azione coordinata tra innovazione, mobilità, cultura e investimenti. Nel corso del 2026, in vista del secondo summit nel marzo 2027, TOURISE amplierà la sua community globale, pubblicherà rapporti di approfondimento e porterà avanti le sue iniziative finalizzate a trasformare idee audaci in soluzioni concrete.

Insieme possiamo plasmare i prossimi 50 anni del turismo. Per ulteriori informazioni visitare www.tourise.com

