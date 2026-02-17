Toshiba a EuroShop 2026: l'innovazione end-to-end che disegna il futuro del Retail

Giornale di Brescia
A EuroShop 2026 , Toshiba Global Commerce Solutions mostrerà come i retailer europei stiano adottando innovazioni scalabili e sostenibili per affrontare le sfide attuali e progettare il domani. Presente al Padiglione 6, Stand C41 , dal 22 al 26 febbraio , Toshiba presenterà tecnologie progettate per evolvere insieme ai retailer, promuovendo flessibilità, resilienza e una crescita a lungo termine, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260216208726/it/

“Oggi i retailer sono sotto pressione, devono essere veloci, efficienti e offrire esperienze migliorate. A EuroShop mostreremo come Toshiba aiuti i retailer di tutti i segmenti a trasformarsi con fiducia, offrendo soluzioni intelligenti e scalabili per generare un impatto duraturo”, ha dichiarato Andrew McDaniel, Managing Director e SVP Europe di Toshiba Global Commerce Solutions.

Il portafoglio Toshiba consente ai retailer di modernizzarsi secondo i propri ritmi, grazie a soluzioni modulari e scalabili che sfruttano AI e computer vision per abilitare operazioni più intelligenti, esperienze d’acquisto più rapide e risultati misurabili. Dall’hardware dinamico al software flessibile, fino ai servizi end-to-end, Toshiba permette ai retailer di scalare l’innovazione e di operare in modo più efficiente. Presenteremo:

VisualStore: una piattaforma unificata che integra canali, servizi e promozioni per aiutare i retailer di ogni segmento a offrire esperienze cliente personalizzate, fluide e coinvolgenti.

ELERA® Commerce Platform: offre ai retailer una base aperta per l’integrazione fluida di sistemi e tecnologie, applicando l’AI all’edge, dove genera il massimo valore, inclusa la loss prevention.

End-to-End Services: servizi professionali di staging, installazione e manutenzione per garantire affidabilità, continuità operativa e un impatto ambientale ridotto grazie a cicli di vita più lunghi dei sistemi.

MxP™ Vision Kiosk: combina intelligenza basata su AI con un design compatto per creare un’esperienza di checkout rapida, fluida e sicura.

MxP™ SMART: una soluzione self-checkout compatta e versatile che massimizza la produttività e l’efficienza operativa in ambienti retail con spazi limitati.

Soluzioni POS e Mobile: tra cui TCx® 820, TCx® 900, TCx® 620 POS e il palmare mobile TCx® M7 e il tablet TCx® M11, progettati per formati di negozio flessibili, checkout più rapidi ed esperienze di acquisto fluide.

La capacità di Toshiba di aiutare i retailer a scalare l’innovazione si riflette in implementazioni concrete in tutta Europa. Nel Regno Unito, il retailer di articoli fashion e per la casa Matalan sta implementando la piattaforma VisualStore di Toshiba per supportare esperienze di acquisto più rapide, fluide e connesse su tutti i canali, dimostrando come le piattaforme basate su AI e CV possano essere estese per migliorare le esperienze in-store e supportare obiettivi di trasformazione più ampi.

Al cuore della strategia di Toshiba c’è un ecosistema di partner d’eccellenza per offrire ai retailer soluzioni aperte, scalabili e pronte a evolversi con il mercato, garantendo sempre risultati concreti e misurabili. I partner presenti con Toshiba a EuroShop 2026 portano competenze in ambito pagamenti, retail media, RFID, printing e soluzioni hardware, tra cui: Adyen , Catch , CPI , Datalogic , Ergonomic Solutions , Market Pay , Nedap e Worldline .

Gli esperti Toshiba saranno inoltre protagonisti sul palco con due interventi di thought leadership previsti durante la fiera.

Safer SCO: Strengthening Self-Checkout Security and the Bottom Line
24 febbraio alle ore 12:20 – Blue Stage (Padiglione 6 / 103)
Speaker: Roar Brevik di Coop Norvegia con Rob MacIntyre e Raine Haapasaari di Toshiba

AI in Retail: Are we doing it right?
25 febbraio alle ore 14:40 – Red Stage (Padiglione 6 / 161)
Speaker: Martin Ward di Toshiba

Per saperne di più o per fissare un incontro con Toshiba a EuroShop, visita:
Prenota il tuo appuntamento a EuroShop 2026

Informazioni su Toshiba Global Commerce Solutions:

Toshiba Global Commerce Solutions abilita il mondo retail a crescere e prosperare grazie a un ecosistema dinamico di soluzioni e servizi più intelligenti e agili, che permettono ai retailer di evolversi con resilienza insieme alle nuove generazioni di consumatori e adattarsi rapidamente alle condizioni del mercato. Supportati da un’organizzazione globale di dipendenti e partner dedicati, i retailer ottengono maggiore visibilità e controllo sulle operazioni, mantenendo la flessibilità necessaria per costruire, scalare e trasformare esperienze d'acquisto capaci di anticipare e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori.

Visita commerce.toshiba.com e seguici su:

LinkedInYouTubeFacebookInstagram : @toshibacommerce

X/Twitter : @ToshibaCommerce

Toshiba Global Commerce Solutions è una società interamente controllata da Toshiba Tec Corporation, quotata alla Borsa di Tokyo.

MEDIA CONTACTS:
Meike Marquardt
Head of Marketing, Europe
mmarquardt@toshibagcs.com

Robin Lyon
Executive Director – Channels & Marketing, Europe
robin.lyon@toshibagcs.com

