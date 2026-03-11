Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Thredd e Cross River accelereranno l'espansione nel mercato USA per le fintech globali

AA

Thredd , la piattaforma di elaborazione dei pagamenti basata sull'AI, oggi ha annunciato un'alleanza strategica con Cross River Bank (“Cross River”), un fornitore di infrastruttura tecnologica che offre soluzioni finanziarie integrate. Il rapporto è finalizzato ad accelerare l'ingresso di fintech internazionali negli Stati Uniti. Questa collaborazione utilizza la competenza globale e lo stack tecnologico di Thredd e l'infrastruttura fondamentale proprietaria di Cross River, la leadership di mercato consolidata e la competenza normativa, creando un percorso senza soluzione di continuità per soluzioni di pagamento innovative da lanciare e scalare negli Stati Uniti.

L'accordo prevede che Thredd diventi uno dei partner strategici selezionati da Cross River per l'elaborazione dei dati al di fuori dello stack proprio della banca.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Simeon Lando
Direttore del marketing
press@thredd.com

Cross River
Mackenzie DeLuca
VP, Comunications
mdeluca@crossriver.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario