ThetaRay nomina Direttore generale il leader della tecnologia dei mercati finanziari Brad Levy

ThetaRay, un leader globale nella conformità alle normative in tema di reati finanziari nel settore della Cognitive AI (intelligenza artificiale cognitiva), oggi ha annunciato la nomina di Brad Levy a Direttore generale. Levy, direttore di rilievo nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari ed ex CEO di Symphony, guiderà la prossima fase di crescita di ThetaRay, mentre la società continua ad ampliare la sua piattaforma di Cognitive AI, che ora emerge come la principale strategia e tecnologia di IA per il monitoraggio delle transazioni e della due diligence delle transazioni, nelle banche e fintech di tutto il mondo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260121474224/it/

Contatto per i media
pr@thetaray.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

