TestMu AI (già LambdaTest) riconosciuta in una ricerca indipendente sulle piattaforme autonome di test, Q4 2025
TestMu AI (già nota come LambdaTest), la prima piattaforma al mondo di progettazione di qualità agentica full-stack, oggi ha annunciato la sua inclusione in The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025 , una relazione su una ricerca indipendente che valuta i fornitori nel mercato dei test autonomi.
Il rapporto identifica TestMu AI come piattaforma su base cloud per l'orchestrazione e l'esecuzione unificata dei test. TestMu AI segnala le funzionalità della piattaforma nel test di compatibilità tra browser, il cloud di dispositivi reali e l'automazione basata sull'IA. Nello specifico, la ricerca cita i test dei sistemi di intelligenza artificiale tra dimensioni di TestMu AI, fornendo metriche per la precisione, il riconoscimento dell'intenzione e il rilevamento delle allucinazioni con soglie configurabili.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260202548507/it/
Stampa - press@testmuai.com
Kavya - kavya@testmuai.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato