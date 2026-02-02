TestMu AI (già LambdaTest) riconosciuta in una ricerca indipendente sulle piattaforme autonome di test, Q4 2025

TestMu AI (già nota come LambdaTest), la prima piattaforma al mondo di progettazione di qualità agentica full-stack, oggi ha annunciato la sua inclusione in The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025 , una relazione su una ricerca indipendente che valuta i fornitori nel mercato dei test autonomi.

Il rapporto identifica TestMu AI come piattaforma su base cloud per l'orchestrazione e l'esecuzione unificata dei test. TestMu AI segnala le funzionalità della piattaforma nel test di compatibilità tra browser, il cloud di dispositivi reali e l'automazione basata sull'IA. Nello specifico, la ricerca cita i test dei sistemi di intelligenza artificiale tra dimensioni di TestMu AI, fornendo metriche per la precisione, il riconoscimento dell'intenzione e il rilevamento delle allucinazioni con soglie configurabili.

