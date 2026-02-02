Teledyne FLIR Defense firma con armasuisse un contratto da 17,5 milioni di dollari relativo alla fornitura di mini droni Black Hornet 4 per la ricognizione smontata e di bordo

Teledyne FLIR Defense, azienda del gruppo Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto da 17,5 milioni di dollari USA da armasuisse, l'Ufficio federale dell'armamento elvetico, relativo alla fornitura di numerosi sistemi di ricognizione personale Black Hornet® 4, tra i mini droni più avanzati e ampiamente diffusi al mondo.

Teledyne FLIR Defense has won a $17.5 million contract from armasuisse, the Swiss Federal Office of Defence Procurement, to deliver a large number of Black Hornet® 4 Personal Reconnaissance Systems, one of the world’s most advanced and widely deployed nano-drones. Black Hornet 4 was selected as an airborne capability sensor for armasuisse’s Piranha 8x8 Armored engineering vehicle program. Black Hornet’s existing software is being modified to integrate with the Piranha’s digital infrastructure. Under the setup, the drone’s live video stream will be shared on vehicle displays and provide target data, coordinates, and other situational awareness to vehicle commanders and crew.

