Taylor Wessing diversifica la sua strategia internazionale

Lo studio legale internazionale Taylor Wessing diversificherà la strategia all'interno della sua alleanza internazionale, per promuovere la crescita e l'innovazione a livello globale.

Dr. Oliver Bertram, Global Co-Chair at Taylor Wessing

La sezione inglese della partnership sta cercando una fusione con lo studio legale statunitense Winston & Strawn e lascerebbe l'alleanza Taylor Wessing alla fine di aprile 2026, secondo una decisione corrispondente del partner, ancora in sospeso. Entrambe le parti desiderano continuare il successo del loro lavoro congiunto con i clienti internazionali senza modifiche. Pertanto, la collaborazione tra Taylor Wessing e la futura azienda anglo-americana Winston Taylor continuerà ad operare ininterrottamente sulla base di un accordo di collaborazione, assicurando l'assenza di qualsiasi modifica nella collaborazione tra i clienti e Taylor Wessing.

