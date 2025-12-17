Taylor Wessing diversifica la sua strategia internazionale

Giornale di Brescia
Lo studio legale internazionale Taylor Wessing diversificherà la strategia all'interno della sua alleanza internazionale, per promuovere la crescita e l'innovazione a livello globale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251217562760/it/

Dr. Oliver Bertram, Global Co-Chair at Taylor Wessing

La sezione inglese della partnership sta cercando una fusione con lo studio legale statunitense Winston & Strawn e lascerebbe l'alleanza Taylor Wessing alla fine di aprile 2026, secondo una decisione corrispondente del partner, ancora in sospeso. Entrambe le parti desiderano continuare il successo del loro lavoro congiunto con i clienti internazionali senza modifiche. Pertanto, la collaborazione tra Taylor Wessing e la futura azienda anglo-americana Winston Taylor continuerà ad operare ininterrottamente sulla base di un accordo di collaborazione, assicurando l'assenza di qualsiasi modifica nella collaborazione tra i clienti e Taylor Wessing.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa
communications@taylorwessing.com



