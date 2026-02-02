Taylor Grosso di Laserfiche premiato come 2026 CRN® Channel Chief

Laserfiche — il fornitore di SaaS leader nel settore della gestione intelligente dei contenuti — ha annunciato oggi che CRN ® — un marchio di The Channel Company — ha scelto Taylor Grosso, direttore senior, canali, Americhe, come 2026 CRN® Channel Chief. Questo riconoscimento annuale celebra il fornitore IT e i dirigenti della distribuzione che stanno plasmando la strategia dei canali e promuovendo l'innovazione e la collaborazione nel settore.

Grosso è il supervisore del team delle vendite di canale delle Americhe di Laserfiche, compresi gli Stati Uniti, il Canada e l'America Latina, concentrandosi sul garantire ai fornitori di soluzioni Laserfiche di rimanere competitivi mentre il mercato si evolve. Con l'aumento delle organizzazioni in cerca di strumenti basati sull'IA per ottimizzare la produttività, Grosso prepara i partner con le risorse di cui hanno bisogno per apprendere rapidamente e vendere le soluzioni basate sull'IA di Laserfiche per la gestione dei documenti leader nel settore.

