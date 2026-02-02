Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Tastepoint by IFF svela in anteprima dieci tendenze nei sapori per il 2026

AA

Tastepoint by IFF (NYSE: IFF), leader nella creazione di aromi e soluzioni di gusto all'insegna dell'innovazione, ha identificato dieci aromi che secondo le previsioni dovrebbero plasmare il panorama alimentare e delle bevande nell'America settentrionale per il 2026 e punta i riflettori sui gusti che il prossimo anno sono destinati ai primi posti nel settore della vendita al dettaglio, della ristorazione e altro ancora.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260202910983/it/

Flavors featured in Tastepoint by IFF's 2026 trend list.

Flavors featured in Tastepoint by IFF's 2026 trend list.

"Tastiamo il polso delle tendenze del settore e del mercato per tenere il passo con i principali trend, correnti e futuri, nell'obiettivo di continuare a offrire soluzioni di sviluppo prodotto in grado di soddisfare le esigenze specifiche e dinamiche dei consumatori", è il commento di Nicole Potash, direttore generale di Tastepoint.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Rapporti con i media:
Lynette Wong
Direttore PR e social media
Lynette.wong@iff.com
+65 8093 0122



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario