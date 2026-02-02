Tastepoint by IFF svela in anteprima dieci tendenze nei sapori per il 2026

Tastepoint by IFF (NYSE: IFF), leader nella creazione di aromi e soluzioni di gusto all'insegna dell'innovazione, ha identificato dieci aromi che secondo le previsioni dovrebbero plasmare il panorama alimentare e delle bevande nell'America settentrionale per il 2026 e punta i riflettori sui gusti che il prossimo anno sono destinati ai primi posti nel settore della vendita al dettaglio, della ristorazione e altro ancora.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260202910983/it/

Flavors featured in Tastepoint by IFF's 2026 trend list.

"Tastiamo il polso delle tendenze del settore e del mercato per tenere il passo con i principali trend, correnti e futuri, nell'obiettivo di continuare a offrire soluzioni di sviluppo prodotto in grado di soddisfare le esigenze specifiche e dinamiche dei consumatori", è il commento di Nicole Potash, direttore generale di Tastepoint.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260202910983/it/

Rapporti con i media:

Lynette Wong

Direttore PR e social media

Lynette.wong@iff.com

+65 8093 0122





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire