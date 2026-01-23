Giornale di Brescia
Tageos e Wiliot collaborano per velocizzare l'IoT ambientale e i sensori BLE senza batterie

Tageos, leader globale negli inlay (inserti) e nei tag RFID e IoT wireless, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Wiliot, il pioniere dell'IoT ambientale. Il primo frutto di questa collaborazione è il lancio di un nuovo inlay Bluetooth ® Low Energy (BLE) passivo, il modello EOS-654 BLE G3, sviluppato per supportare l'implementazione su larga scala del sensore IoT Pixel Gen3 targato Wiliot e la piattaforma di intelligence Wiliot, nell'obiettivo di rispondere alla crescente domanda di monitoraggio in tempo reale della posizione e delle condizioni in tutte le supply chain del commercio al dettaglio e della logistica.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260122481726/it/

Domande dei media:
Geoffrey Riggs
Responsabile comunicazioni globali
communications@tageos.com



