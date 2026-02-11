Suzano dichiara un fatturato record e continui miglioramenti nell’efficienza operativa nel 2025

Suzano , il più grande produttore mondiale di cellulosa, ha annunciato i risultati relativi sia all’ultimo trimestre (4Q25) che all’intero anno (2025), registrando volumi di vendita annuali e ricavi netti record. Ha inoltre dichiarato un miglioramento del costo di cassa per la produzione di cellulosa, rispecchiando l’impegno verso una maggiore efficienza operativa.

Le vendite di cellulosa e carta hanno raggiunto 14,2 milioni di tonnellate, con un incremento del 15% rispetto al 2024. Questa performance è stata trainata principalmente dal forte contributo operativo dello stabilimento di produzione di cellulosa di Ribas do Rio Pardo, che ha iniziato l’attività nel luglio 2024, e dalle cartiere Suzano negli Stati Uniti.

