Sutherland e Celona lanciano una soluzione di rete 5G privata e autonoma, abilitata all'AI per le aziende e i fornitori di servizi di tutto il mondo

In una iniziativa volta a ridefinire il modo in cui le aziende e fornitori di servizi gestiscono la connettività mission-critical, Sutherland , un leader globale nella trasformazione aziendale e digitale, oggi ha annunciato il lancio di una soluzione di rete 5G privata e autonoma, abilitata all'AI, in collaborazione con Celona , l'innovatore della Silicon Valley che ha introdotto l'architettura di rete 5G per una LAN.

Questa offerta completa riunisce la piattaforma Agentic Service Management Orchestration (SMO) di Sutherland e la suite di xApps e rApps abilitate all'AI con l'infrastruttura 5G privata di nuova generazione di Celona.

