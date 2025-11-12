Giornale di Brescia
Sutherland e Celona lanciano una soluzione di rete 5G privata e autonoma, abilitata all'AI per le aziende e i fornitori di servizi di tutto il mondo

In una iniziativa volta a ridefinire il modo in cui le aziende e fornitori di servizi gestiscono la connettività mission-critical, Sutherland , un leader globale nella trasformazione aziendale e digitale, oggi ha annunciato il lancio di una soluzione di rete 5G privata e autonoma, abilitata all'AI, in collaborazione con Celona , l'innovatore della Silicon Valley che ha introdotto l'architettura di rete 5G per una LAN.

Questa offerta completa riunisce la piattaforma Agentic Service Management Orchestration (SMO) di Sutherland e la suite di xApps e rApps abilitate all'AI con l'infrastruttura 5G privata di nuova generazione di Celona.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Pere maggiori informazioni: mediarelations@sutherlandglobal.com
Per saperne di più: www.sutherlandglobal.com



