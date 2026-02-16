Sultan bin Ahmed visita il Centro di ricerca e sviluppo Huawei e SMG in Cina

Sua Altezza lo Sceicco Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, Vice Governatore di Sharjah e Presidente del Consiglio per i Media di Sharjah, ha visitato il Centro di Ricerca e Sviluppo Huawei e lo Shanghai Media Group (SMG) a Shanghai, nella Repubblica Popolare Cinese.

Sultan bin Ahmed visits Huawei R&D Centre and SMG in China (Photo: AETOSWire)

Sua Altezza ha visitato Huawei Village, che si estende su 2,2 milioni di metri quadrati e comprende oltre 100 edifici e laboratori, con oltre 30.000 dipendenti. Ha osservato il piano generale del villaggio e le sue strutture chiave che supportano la strategia aziendale e lo sviluppo dei prodotti. Ha inoltre esaminato le specifiche degli edifici, costruiti secondo gli standard più elevati, e i diversi servizi forniti ai dipendenti, tra cui ristoranti, caffetterie, luoghi di intrattenimento e aree di riposo. Il centro è facilmente raggiungibile in treno, autobus, barca o bicicletta elettrica.

Sua Altezza ha poi visitato il Centro di ricerca e sviluppo, dove è stato informato sulla sua strategia e sul quadro di ricerca e sviluppo. Ha potuto conoscere le strutture specializzate e i laboratori dedicati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche a supporto di vari settori vitali.

Sua Altezza è stato informato in merito alle ultime tecnologie e soluzioni nell'infrastruttura digitale al servizio del settore dei media, delle città intelligenti, dei sistemi di sicurezza, dell'archiviazione dei dati e dell'intelligenza artificiale, e alle capacità che offrono per migliorare l'efficienza, la qualità e la sostenibilità dei servizi. Ha inoltre ascoltato una spiegazione dei progetti di ricerca più importanti e del ruolo di Huawei nello sviluppo di tecnologie di comunicazione, sistemi intelligenti e soluzioni digitali, nonché dei suoi investimenti nel capitale umano e nell'attrazione di competenze globali.

Durante un incontro con i rappresentanti di Huawei, Sua Altezza ha sottolineato l'importanza di sfruttare le esperienze globali nel campo della ricerca e sviluppo. Ha sottolineato l'impegno di Sharjah a stare al passo con i progressi tecnologici e a utilizzare la tecnologia per sviluppare il settore dei media e migliorare la sua competitività regionale e internazionale, consolidando così la sua posizione di centro leader per l'innovazione dei media e la creazione di contenuti.

L'incontro ha esplorato le possibilità di cooperazione tra il settore dei media nell'Emirato di Sharjah e Huawei Research and Development, con l'obiettivo di migliorare l'uso di soluzioni tecnologiche avanzate nello sviluppo delle infrastrutture mediatiche. Ciò include l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, del cloud computing e dell'analisi dei dati per supportare la creazione di contenuti e potenziare i professionisti dei media.

Sua Altezza ha anche visitato lo Shanghai Media Group, che comprende otto canali televisivi, otto stazioni radio, quattro riviste e quotidiani e undici canali online a pagamento, oltre a modernissimi studi e centri di produzione e trasmissione digitale che utilizzano sistemi intelligenti di gestione dei contenuti.

Sua Altezza ha ricevuto informazioni relative alle quattro piattaforme digitali del gruppo, che comprendono una piattaforma per la trasmissione di programmi televisivi e film, un servizio di trasmissione radiofonica in tutta la Cina, una piattaforma per seguire in diretta le notizie locali e internazionali e un'altra per monitorare le transazioni economiche e finanziarie e servire coloro che sono interessati ai mercati e agli investimenti.

Sua Altezza ha visitato gli studi, osservando le tecnologie di radiodiffusione e di trasmissione in diretta e le unità mobili utilizzate per coprire i principali eventi, in particolare quelli sportivi come i Giochi Olimpici, con tecnologia di ripresa e trasmissione 4K ad alta definizione.

Sua Altezza ha tenuto un incontro con il direttore generale del gruppo e diversi funzionari, durante il quale ha elogiato i metodi di gestione dei media e ha discusso le vie per una cooperazione congiunta. Ha sottolineato l'importanza di migliorare i contenuti dei media e promuovere valori positivi. Sono stati inoltre presentati il progetto Sharjah Media City e gli studi "Shams" in fase di progettazione.

Queste visite fanno parte di un'iniziativa volta a rafforzare la cooperazione con istituzioni e aziende tecnologiche internazionali e ad apprendere le migliori pratiche in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, sostenendo così il panorama mediatico nell'Emirato di Sharjah.

Accompagnavano Sua Altezza diversi funzionari di enti mediatici dell'Emirato di Sharjah.

Fonte: AETOSWire

