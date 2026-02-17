Sultan bin Ahmed visita i Film Studios, il Film Park e lo stadio di Shanghai

Sua Altezza lo Sceicco Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, Vice Governatore di Sharjah e Presidente del Consiglio per i Media di Sharjah, ha visitato sabato gli Shanghai Film Studios e il Film Park, che si estendono su una superficie di 800.000 metri quadrati nella città cinese di Shidon, nell'area metropolitana di Shanghai.

Sultan bin Ahmed visits Shanghai Film Studios, Film Park and Stadium (Photo: AETOSWire)

Ha visionato un video che illustrava le caratteristiche degli studi di Shanghai, che comprendono quattro studi professionali di dimensioni variabili da 800 a 3.000 metri quadrati, un ampio magazzino di costumi, strutture di supporto alla produzione, auto d'epoca e una serie integrata di servizi di produzione.

Inoltre, ha avuto modo di conoscere il lavoro svolto utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale. Ha visitato le sale di registrazione audio, i reparti di controllo qualità delle immagini, le strutture di montaggio e post-produzione, assistendo a una spiegazione sullo sviluppo dei processi di produzione cinematografica.

Ha inoltre visitato la Sala degli effetti sonori e ha assistito a una presentazione sulle tecnologie audio più importanti utilizzate nelle opere cinematografiche, ricevendo informazioni sull'uso della tecnologia "Green Chroma" e sulle tecniche di ripresa subacquea.

Sua Altezza lo Sceicco Sultan bin Ahmed ha inoltre visitato il Film Park di Shanghai, che offre diverse location cinematografiche completamente attrezzate. Si è inoltre recata sul set cinematografico di "Babeling Well Road" e ha ammirato il "Zhejiang Road Bridge", ricostruito in modo da riprodurre il progetto storico del ponte.

Ha inoltre visitato la mostra di auto d'epoca, una delle risorse principali del parco per le produzioni cinematografiche e televisive. Ha percorso il parco con un trenino ispirato a quello utilizzato nella città negli anni '30 e ha preso visione delle principali attrazioni e dei servizi offerti dal parco.

Venerdì mattina, Sua Altezza ha visitato lo stadio del club calcistico di Shanghai, che può ospitare fino a 80.000 spettatori. Durante la sua visita, ha avuto modo di conoscere le diverse aree dello stadio, esaminando le strutture mediatiche che ospitano i vari organi di informazione impegnati nella diretta dei tornei del club.

Ha inoltre visitato il Museo del Club Calcistico di Shanghai, dove ha assistito a una presentazione di Wang Shuwei, Direttore Generale del Centro Operativo dello Stadio, dedicata ai successi e ai campionati vinti dal club nel corso della sua storia. Ha avuto modo di conoscere il sistema utilizzato per archiviare eventi, partite e tornei tramite sistemi digitali avanzati, osservando i touchscreen interattivi.

Sua Altezza il Presidente del Consiglio per i Media di Sharjah ha inoltre potuto ammirare i maxischermi che mostravano i risultati più importanti ottenuti dal club, nonché il materiale fotografico e i video delle partite in cui la squadra ha riportato le sue vittorie.

Inoltre, ha partecipato a una presentazione sulle modalità di comunicazione del club con i tifosi attraverso la sua app intelligente, le piattaforme digitali, le trasmissioni in diretta sui social media, uno studio dedicato e giochi interattivi all'interno dello stadio che migliorano la concentrazione e le abilità di tiro dei visitatori.

Ha assistito a una panoramica sul sistema di riconoscimento facciale basato sull'intelligenza artificiale utilizzato per il controllo degli accessi e delle uscite dei tifosi, sul monitoraggio del campo, sulle tecnologie di visualizzazione Huawei, sulle moderne tecnologie applicate agli stadi e sulla gestione dei dati basata sull'IA.

Al termine delle due visite, Sua Altezza il Presidente del Consiglio per i Media di Sharjah ha scambiato doni e scudi commemorativi con la delegazione cinese, ha partecipato a foto di gruppo, ha espresso la propria soddisfazione per la visita, sottolineando l'importanza di rafforzare la cooperazione e lo scambio di esperienze nei settori dello sport, dei media e della gestione tecnica, della creazione di contenuti e della produzione cinematografica.

Ad accompagnare le sue visite erano presenti: Mohamed Hassan Khalaf, Direttore generale dell'Autorità radiotelevisiva di Sharjah; Tariq Saeed Allay, Direttore generale dell'Ufficio stampa del governo di Sharjah; Hassan Yaqoub Al Mansouri, Segretario generale del Consiglio per i media di Sharjah; Rashid Abdullah Al Oubad, Direttore generale di Sharjah Media City (Shams); Salem Ali Al Ghaithi, Direttore dell'Autorità per le trasmissioni radiotelevisive di Sharjah; Alia Bu Ghanem Al Suwaidi, Direttore dell'Ufficio stampa del governo di Sharjah; Hessa Abdullah Al Hammadi, Assistente Segretario Generale del Consiglio per i media di Sharjah.

