Stefanini Group annuncia importanti investimenti ed espansioni in Francia nel 2026 durante il Forum Brasile-Francia

Stefanini Group , società di consulenza tecnologica globale con competenze nella trasformazione digitale e nelle soluzioni di intelligenza artificiale, annuncia oggi un impegno significativo e dinamico nel mercato francese. L'azienda prevede un investimento importante e un'espansione strategica fino al 2026. L'annuncio coincide con la partecipazione di Marco Stefanini, fondatore e CEO globale di Stefanini Group, al panel tecnologico del Forum LIDE Brasile-Francia, in programma a Parigi dal 26 al 27 novembre 2025.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vanessa Morais
+1 (248)688.1121
vanessa.morais@stefanini.com



