Business Wire

State Street, in collaborazione con ADIO, creerà più di 300 nuovi posti di lavoro con il lancio del nuovo hub operativo di Al Ain

State Street Corporation (NYSE: STT), uno dei principali fornitori al mondo di servizi finanziari agli investitori istituzionali, ha sottoscritto un contratto di assistenza con l'Abu Dhabi Investment Office (ADIO) per la creazione di un nuovo centro operativo nella regione di Al Ain, ad Abu Dhabi. La collaborazione segna un importante passo per la strategia di espansione sul lungo termine di State Street nel Medio Oriente e negli EAU e ne ribadisce il ruolo in qualità di partner strategico all'interno dell'ecosistema dell'Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Michel Chau
+44 7500 682982
mchau@statestreet.com



