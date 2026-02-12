Sodali & Co assume l'ex direttore dati e IA del business BlackRock Investment Stewardship

Sodali & Co, società di consulenza per gli stakeholder il cui focus è sui mercati dei capitali e leader mondiale nel settore, annuncia che Brett Miller si è unito alla società in qualità di direttore globale analisi dati, con sede a New York. Miller proviene da BlackRock, dove ricopriva il ruolo di direttore analisi dati per il business di gestione responsabile degli investimenti.

Nel suo nuovo ruolo Miller sarà responsabile della strategia globale di Sodali per l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati, integrando previsioni basate sui dati nell’offerta congiunta della società – che comprende servizi agli azionisti e comunicazioni strategiche e per la sostenibilità – per assistere i clienti nell’operare in un panorama di governance, investitori e stakeholder sempre più complesso e interconnesso.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

