Sodali & Co assume l'ex direttore dati e IA del business BlackRock Investment Stewardship

Sodali & Co, società di consulenza per gli stakeholder il cui focus è sui mercati dei capitali e leader mondiale nel settore, annuncia che Brett Miller si è unito alla società in qualità di direttore globale analisi dati, con sede a New York. Miller proviene da BlackRock, dove ricopriva il ruolo di direttore analisi dati per il business di gestione responsabile degli investimenti.

Nel suo nuovo ruolo Miller sarà responsabile della strategia globale di Sodali per l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati, integrando previsioni basate sui dati nell’offerta congiunta della società – che comprende servizi agli azionisti e comunicazioni strategiche e per la sostenibilità – per assistere i clienti nell’operare in un panorama di governance, investitori e stakeholder sempre più complesso e interconnesso.

Europa:​
​Victoria Palmer-Moore
vpm@sodali.com
+44 7725 565 545

Australia/Asia-Pacifico:​​
​Jon Snowball​​ ​
​​ jon.snowball@sodali.com
​​+61 477 946 068

Stati Uniti:
Liz Micci
elizabeth.micci@sodali.com
​​ +1 347 675 2883



