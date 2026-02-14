Giornale di Brescia
S.M. il Re Mohammed VI presiede la cerimonia di lancio del progetto riguardante uno stabilimento di produzione di carrelli di atterraggio – un investimento da 280 milioni di euro del Gruppo Safran in Marocco

Sua Maestà il Re Mohammed VI, che Dio L’assista, accompagnato da S.A.R. il Principe ereditario Moulay El Hassan, ha presieduto venerdì presso il Palazzo Reale di Casablanca la cerimonia di presentazione e lancio del progetto per la costruzione di uno stabilimento di produzione di carrelli di atterraggio per Safran a Nouaceur. Il progetto consolida il Marocco come destinazione di eccellenza e player industriale integrato al centro dell’economia globale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260213968471/it/

Considerato uno dei più grandi impianti di produzione al mondo per Safran Landing Systems, lo stabilimento comporterà un investimento superiore a 280 milioni di euro, creerà 500 posti di lavoro e opererà con energia al 100% decarbonizzata, contribuendo al contempo ad attrarre nuovi fornitori nell’ecosistema marocchino.

In inglese: Will King, +447796451915, will.king@thorndonpartners.com
In francese: Clea Derungs, +44 7825 421910, clea.derungs@thorndonpartners.com



