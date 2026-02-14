S.M. il Re Mohammed VI presiede la cerimonia di lancio del progetto riguardante uno stabilimento di produzione di carrelli di atterraggio – un investimento da 280 milioni di euro del Gruppo Safran in Marocco

Sua Maestà il Re Mohammed VI, che Dio L’assista, accompagnato da S.A.R. il Principe ereditario Moulay El Hassan, ha presieduto venerdì presso il Palazzo Reale di Casablanca la cerimonia di presentazione e lancio del progetto per la costruzione di uno stabilimento di produzione di carrelli di atterraggio per Safran a Nouaceur. Il progetto consolida il Marocco come destinazione di eccellenza e player industriale integrato al centro dell’economia globale.

His Majesty King Mohammed VI, accompanied by HRH Crown Prince Moulay El Hassan, chaired on Friday at the Royal Palace in Casablanca the presentation and launch ceremony of the project to build a landing gear production factory for Safran in Nouaceur

Considerato uno dei più grandi impianti di produzione al mondo per Safran Landing Systems, lo stabilimento comporterà un investimento superiore a 280 milioni di euro, creerà 500 posti di lavoro e opererà con energia al 100% decarbonizzata, contribuendo al contempo ad attrarre nuovi fornitori nell’ecosistema marocchino.

