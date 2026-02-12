SLB si è aggiudicata diversi contratti di trivellazione offshore da Mubadala Energy per il progetto in acque profonde Tangkulo in Indonesia

La società di tecnologia energetica globale SLB (NYSE: SLB) si è aggiudicata diversi contratti per servizi di trivellazione offshore da parte di Mubadala Energy, la società internazionale di energia con sede ad Abu Dhabi, per lo sviluppo del progetto di gas naturale in acque profonde Tangkulo e le relative esplorazioni e attività di trivellazione nel Mare delle Andamane, al largo dell'Indonesia.

The project will leverage SLB’s offshore and deepwater technologies, including real-time downhole monitoring, to reduce operational risk, improve well placement and strengthen project economics.

I contratti prevedono che SLB collabori con Mubadala Energy per fornire servizi integrati di trivellazione e di pozzi nell'intero ciclo di vita dei pozzi. La portata comprende trivellazione direzionale, fluidi di trivellazione, cementazione, wireline, slickline, tubi a spirale, collaudo dei pozzi, mud logging e completamenti superiori e inferiori.

