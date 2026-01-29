Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SLB si aggiudica vari contratti pluriennali per sostenere lo sviluppo energetico dell’Oman

AA

SLB (NYSE: SLB) ha ricevuto da Petroleum Development Oman (PDO) l’assegnazione di due contratti quinquennali per la fornitura di teste pozzo e tecnologie di sollevamento artificiale per le operazioni nel Block-6, la più grande concessione di petrolio e gas dell’Oman, promuovendo al contempo il valore locale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260128605456/it/

The contracts include the provision of low-pressure, high-pressure, and thermal wellheads, as well as electric submersible pumps (ESPs) and progressive cavity pumps (PCPs). These solutions are expected to increase recovery rates and extend the productive life of Block-6 assets.

The contracts include the provision of low-pressure, high-pressure, and thermal wellheads, as well as electric submersible pumps (ESPs) and progressive cavity pumps (PCPs). These solutions are expected to increase recovery rates and extend the productive life of Block-6 assets.

I contratti prevedono la fornitura di teste pozzo a bassa pressione, alta pressione e termiche, di elettropompe sommerse e di pompe a cavità progressiva. Si prevede che queste soluzioni aumenteranno i tassi di recupero e prolungheranno la durata degli asset del Block-6. Fra i traguardi principali figurano l’espansione delle capacità produttive locali e l’avvio della produzione di valvole a saracinesca fabbricate in Oman entro sei mesi dall’inizio delle attività.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media
Josh Byerly – Vicepresidente senior comunicazioni globali
Moira Duff – Direttrice comunicazioni esterne
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investitori
James R. McDonald – Vicepresidente senior rapporti con gli investitori e affari settoriali
Joy V. Domingo – Direttore rapporti con gli investitori
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

slb.com/newsroom



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario