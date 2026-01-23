SLB annuncia i risultati del quarto trimestre e dell'intero esercizio 2025, aumenta i dividendi e si impegna a restituire agli azionisti oltre 4 miliardi di dollari nel 2026

SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato i risultati per il quarto trimestre e l'intero esercizio del 2025.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260121705282/it/

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260121705282/it/

Investitori

James R. McDonald — Vicepresidente senior, Rapporti con gli investitori e questioni industriali di SLB

Joy V. Domingo — Direttore, Rapporti con gli investitori di SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Media

Josh Byerly — Vicepresidente senior, Comunicazioni globali di SLB

Moira Duff — Direttore, Comunicazioni esterne di SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

media@slb.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire