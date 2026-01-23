Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SLB annuncia i risultati del quarto trimestre e dell'intero esercizio 2025, aumenta i dividendi e si impegna a restituire agli azionisti oltre 4 miliardi di dollari nel 2026

AA

SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato i risultati per il quarto trimestre e l'intero esercizio del 2025.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260121705282/it/

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Investitori
James R. McDonald — Vicepresidente senior, Rapporti con gli investitori e questioni industriali di SLB
Joy V. Domingo — Direttore, Rapporti con gli investitori di SLB
Tel.: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Media
Josh Byerly — Vicepresidente senior, Comunicazioni globali di SLB
Moira Duff — Direttore, Comunicazioni esterne di SLB
Tel.: +1 (713) 375-3407
media@slb.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario