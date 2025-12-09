Giornale di Brescia
SII avvia la produzione di massa del “SC-10S”, il risonatore a cristalli al diapason più piccolo al mondo (1,0 × 0,8 × 0,32 mm)

Seiko Instruments Inc. (Presidente: Yoichi Endo; Sede: Chiba City, Chiba Prefecture; di seguito “SII”) avvierà la produzione di massa del “SC-10S” (32.768kHz), il risonatore a cristalli al diapason più piccolo* al mondo, che misura 1,0 × 0,8 mm, a partire dall'aprile 2026.
*Basato sulla ricerca SII a novembre 2025.

[Informazioni sullo sviluppo]
SII ha già avviato la produzione di massa del “SC-12S” (32.768kHz), uno dei risonatori a cristalli al diapason più piccoli al mondo, che misura 1,2 × 1,0 mm. Mentre i dispositivi indossabili, come anelli smart e smartwatch, oltre a dispositivi IoT, diventano sempre più piccoli, i componenti elettronici integrati in questi dispositivi devono supportare un montaggio ad alta densità, basso consumo energetico ed alte prestazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

