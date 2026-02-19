Serviceplan Group implementa l'IA creativa nelle operazioni globali in collaborazione con Luma AI

Serviceplan Group oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Luma AI per implementare l'IA per il lavoro creativo nelle attività globali del gruppo di agenzie.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260219342232/it/

Serviceplan Group today announced a strategic partnership with Luma AI to deploy AI for creative work across the agency group’s global operations. Shown here (L-R) Alex Schill, Global Chief Creative Officer of Serviceplan Group, Jason Day, Head of EMEA for Luma AI, Amit Jain, Co-Founder and CEO of Luma AI, and Florian Haller, CEO of Serviceplan Group.

L'accordo prevede per Luma AI il ruolo di partner tecnologico di IA di Serviceplan Group, integrando l'IA per il lavoro creativo in flussi di lavoro professionali che comprendono strategia, sviluppo creativo, produzione di contenuti e consegna. L'introduzione segna un importante traguardo operativo per Serviceplan Group, posizionandolo come primo tra i gruppi di agenzie più grandi al mondo a standardizzare l'IA per il lavoro creativo di grandi dimensioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260219342232/it/

Peter Binazeski

Luma AI

peter@lumalabs.ai

Maria Astraukh

Serviceplan Group

presse@house-of-communication.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire