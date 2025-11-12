Secondo un'analisi di Cirium, in ottobre è migliorata l'affidabilità globale delle linee aeree, dominata dalla regione Asia-Pacifico, mentre il Nord America affronta pressioni operative

Cirium, la fonte più affidabile al mondo di analisi nel settore dell'aeronautica, ha pubblicato il suo On-Time Performance (OTP) Report di ottobre 2025, che esamina le prestazioni di oltre 370.000 voli con una copertura globale del 99,8%. I dati indicano una riduzione del 26% nelle cancellazioni a livello mondiale rispetto a settembre, riflettendo una migliore stabilità operativa nella rete dell'aviazione commerciale. I risultati evidenziano inoltre le diverse dinamiche regionali alla base delle prestazioni delle compagnie aeree in tutto il mondo.

La ripresa è stata guidata dai vettori della regione Asia-Pacifico, che hanno ridotto del 43% le cancellazioni dei voli, mentre le compagnie aeree di Giappone, Corea del Sud e Filippine hanno rafforzato le prestazioni e la capacità della rete. In particolare, gli aeroporti più performanti al mondo in ottobre, Harbin Taiping e Changchun Longjia in Cina, e Kaohsiung International a Taiwan, erano tutti situati nella regione, sottolineando i continui progressi operativi e lo slancio costante della ripresa.

