Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Secondo un'analisi di Cirium, in ottobre è migliorata l'affidabilità globale delle linee aeree, dominata dalla regione Asia-Pacifico, mentre il Nord America affronta pressioni operative

AA

Cirium, la fonte più affidabile al mondo di analisi nel settore dell'aeronautica, ha pubblicato il suo On-Time Performance (OTP) Report di ottobre 2025, che esamina le prestazioni di oltre 370.000 voli con una copertura globale del 99,8%. I dati indicano una riduzione del 26% nelle cancellazioni a livello mondiale rispetto a settembre, riflettendo una migliore stabilità operativa nella rete dell'aviazione commerciale. I risultati evidenziano inoltre le diverse dinamiche regionali alla base delle prestazioni delle compagnie aeree in tutto il mondo.

La ripresa è stata guidata dai vettori della regione Asia-Pacifico, che hanno ridotto del 43% le cancellazioni dei voli, mentre le compagnie aeree di Giappone, Corea del Sud e Filippine hanno rafforzato le prestazioni e la capacità della rete. In particolare, gli aeroporti più performanti al mondo in ottobre, Harbin Taiping e Changchun Longjia in Cina, e Kaohsiung International a Taiwan, erano tutti situati nella regione, sottolineando i continui progressi operativi e lo slancio costante della ripresa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

media@cirium.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario