Safe Software offre la disponibilità di FME Flow all'interno di AWS Marketplace

Safe Software , l'azienda creatrice di FME , la piattaforma di integrazione aziendale per tutti i dati e per qualsiasi soluzione IA con supporto reale per i dati spaziali, ha annunciato oggi che FME Flow è ora disponibile in AWS Marketplace, e aiuterà le organizzazioni a scoprire, provare, testare, distribuire e gestire con facilità migliaia di soluzioni software, tra cui agenti IA preconfigurati e strumenti pronti all'integrazione, il tutto in un'unica comoda destinazione. I clienti di Amazon Web Services (AWS) ora possono acquistare FME Flow direttamente all'interno di AWS Marketplace, semplificando fatturazione e approvvigionamento e offrendo un più rapido accesso alle capacità di automazione dei dati di livello aziendale di Safe Software.

La soluzione FME di Safe Software connette tutti i dati con diverse velocità, posizioni e di diverso tipo.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260218631590/it/

Contatto per i media

Elan Paris

DGPR

elan.paris@dg-pr.com

+1 778 988 6525





