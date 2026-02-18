Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Safe Software offre la disponibilità di FME Flow all'interno di AWS Marketplace

AA

Safe Software , l'azienda creatrice di FME , la piattaforma di integrazione aziendale per tutti i dati e per qualsiasi soluzione IA con supporto reale per i dati spaziali, ha annunciato oggi che FME Flow è ora disponibile in AWS Marketplace, e aiuterà le organizzazioni a scoprire, provare, testare, distribuire e gestire con facilità migliaia di soluzioni software, tra cui agenti IA preconfigurati e strumenti pronti all'integrazione, il tutto in un'unica comoda destinazione. I clienti di Amazon Web Services (AWS) ora possono acquistare FME Flow direttamente all'interno di AWS Marketplace, semplificando fatturazione e approvvigionamento e offrendo un più rapido accesso alle capacità di automazione dei dati di livello aziendale di Safe Software.

La soluzione FME di Safe Software connette tutti i dati con diverse velocità, posizioni e di diverso tipo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Elan Paris
DGPR
elan.paris@dg-pr.com
+1 778 988 6525



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario