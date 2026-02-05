Giornale di Brescia
Ryan rileva WYM Rating ed espande le proprie competenze in materia di aliquote commerciali e di tassazione sulla proprietà

Ryan , importante fornitore di software e servizi fiscali a livello mondiale, annuncia l'acquisizione di Williams Young McKaig Ltd, specialista nella consulenza in materia di proprietà commerciali, e di WYM Rating, con sede a Edimburgo, la divisione dell'azienda specializzata in valutazioni. Questa acquisizione consolida la presenza di Ryan in Scozia in materia di aliquote commerciali e di tassazione sulla proprietà, oltre ad ampliarne le competenze per servire clienti con complessi portafogli di proprietà commerciali in tutto il Regno Unito.

Fondata nel 2012 da Richard Williams, Don Young e Billy McKaig, WYM Rating è nota per l'approccio incentrato sul cliente e per l'approfondita competenza in qualità di consulente per le proprietà commerciali.

