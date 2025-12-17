Giornale di Brescia
Riconosciuta una leadership che ispira: Anna Byrne nominata finalista ai CIPD 2026 HR Awards

ProAmpac , un leader globale negli imballaggi flessibili e nella scienza dei materiali, è lieta di annunciare che Anna Byrne è stata scelta come finalista nella categoria “Most Inspirational and Impactful Leader” (Leader più stimolante e influente) ai CIPD 2026 HR Awards in Irlanda . Questo riconoscimento evidenzia la leadership eccezionale di Anna, il suo impegno instancabile nelle pratiche incentrate sulle persone, e la sua influenza significativa in tutta l'organizzazione.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251217526002/it/

The CIPD HR Awards in Ireland

I riconoscimenti CIPD HR Awards sottolineano il ruolo cruciale della professione delle risorse umane nel promuovere la strategia, guidare la trasformazione e consentire alle organizzazioni di prosperare. Sotto la guida di CIPD Ireland e con il supporto di competenze accademiche indipendenti, i premi celebrano l'innovazione, l'integrità e l'impatto nella moderna pratica delle risorse umane.

Contatto per i media:
Whitney Miles
ProAmpac
(617) 721-7040
Whitney.Miles@ProAmpac.com



