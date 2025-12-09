Giornale di Brescia
Reply ottiene la specializzazione AWS Agentic AI e viene nominata Implementation Partner per Amazon Bedrock AgentCore

Reply [EXM, STAR: REY] annuncia di aver ottenuto la specializzazione Amazon Web Services (AWS) Agentic AI , una nuova categoria all’interno della AWS AI Competency . Il riconoscimento consolida il posizionamento di Reply e delle società del Gruppo specializzate nelle tecnologie AWS – Data Reply e Storm Reply – tra i Partner AWS in grado di supportare le aziende nell’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale autonomi, in grado di ragionare, pianificare e agire per gestire processi complessi.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251209232542/it/

Grazie ad Amazon Bedrock AgentCore, le aziende possono semplificare e rendere più sicuro lo sviluppo di agenti intelligenti su larga scala, automatizzare processi complessi, analizzare dati in tempo reale e interagire con il proprio ecosistema applicativo.

La specializzazione valorizza la profonda esperienza di Reply nell’ecosistema AWS e la sua capacità di sviluppare soluzioni agentiche pronte per la produzione, basate su Amazon Bedrock Agents e framework nativi AWS, consentendo alle organizzazioni di superare la fase di sperimentazione ed evolvere verso modelli operativi autonomi, scalabili e in grado di generare valore misurabile.

Reply è stata inoltre nominata Implementation Partner per il lancio di Amazon Bedrock AgentCore , la nuova piattaforma che abilita la progettazione, l’integrazione e la gestione operativa di agenti AI scalabili e connessi ai sistemi aziendali. Grazie ad Amazon Bedrock AgentCore, le aziende possono semplificare e rendere più sicuro lo sviluppo di agenti intelligenti su larga scala, automatizzare processi complessi, analizzare dati in tempo reale e interagire con il proprio ecosistema applicativo. Essere tra i primi Implementation Partner di Amazon Bedrock AgentCore consente a Reply di affiancare i clienti nell’adozione dell’intelligenza artificiale attraverso soluzioni autonome e integrate, in grado di ragionare, collaborare, utilizzare strumenti, eseguire attività e migliorare nel tempo.

Un esempio recente è la collaborazione di Data Reply con Totemia , piattaforma francese specializzata nella prenotazione di viaggi online, dove Amazon Bedrock AgentCore è stato utilizzato per sviluppare un agente conversazionale avanzato che ottimizza la ricerca e la prenotazione. La soluzione scala automaticamente durante i picchi di domanda, migliorando le prestazioni e la continuità del servizio, mentre l’architettura agentica riduce i tempi di risposta, con un incremento atteso fino al 40% del tasso di completamento delle prenotazioni.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto la specializzazione AWS Agentic AI e di essere tra i primi Implementation Partner per Amazon Bedrock AgentCore, un risultato che rafforza il nostro ruolo di partner strategico nell’adozione delle innovazioni AWS e la capacità dei team Reply di creare sistemi di intelligenza artificiale autonomi in grado di portare valore concreto e scalabile per i clienti”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply .

Questi riconoscimenti confermano l’impegno di Reply nel supportare le aziende nell’adozione di soluzioni AI avanzate su AWS, coniugando eccellenza tecnologica e competenze di settore per accelerare il passaggio dalla sperimentazione alla piena operatività.

Scopri di più sulla collaborazione tra Reply e AWS qui .

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Irene Caia
i.caia@reply.com
Tel. +39 02 535761



  3. Ricarica la pagina se necessario