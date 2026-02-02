Reges Elektrik rileva la Demirli Wind Power Plant, uno degli impianti di energia eolica più importanti della Turchia

Reges Elektrik, un leader dinamico e innovativo nel settore energetico della Turchia, ha annunciato l'acquisizione di Tuşpa Enerji Üretim A.Ş., parte dei suoi piani di ampliamento strategico. Con questa importante acquisizione, Reges Elektrik lancerà la produzione di energia elettrica presso il 70 MW Demirli Wind Power Project , situato nel distretto Kaman di Kırşehir.

Da sinistra a destra: Enver Altuncu, AD e membro del CdA di Reges Elektrik; Cansu Ünal Öngören, CFO e membro del CdA di Reges Elektrik; Geert Dooms, AD di RES Türkiye; Kağan Gilik, Vice AD di RES Türkiye.

Acquistato da RES Türkiye , una controllata del RES Group , la più grande società indipendente di energia rinnovabile al mondo, il Demirli Project rappresenta un importante traguardo nell'espansione decisiva di Reges Elektrik nel settore della produzione energetica. Con questo investimento, l'azienda adatta le sue operazioni agli standard internazionali, abbinando la sua forza consolidata nella fornitura di energia alla produzione ad alta capacità.

Un primato in Turchia: l'implementazione della tecnologia di ultima generazione di ENERCON

In un'iniziativa per introdurre il progresso tecnologico nella regione, Reges Elektrik ha stretto una collaborazione strategica con il colosso tedesco dell'energia eolica ENERCON . L'accordo prevede che il Demirli Project comprenda 10 delle turbine E-175 EP5 E2 di ENERCON. Questo segna la prima volta che questo modello all'avanguardia e ad alta efficienza viene installato in Turchia, portando il progetto a una capacità totale installata di 70 MW .

“ La transizione da fornitura a produzione con una strategia olistica”

Enver Altuncu, AD di Reges Elektrik , ha così commentato sull'importanza strategica dell'investimento:

"Riteniamo che ogni iniziativa intrapresa in linea con la visione energetica della Turchia abbia un significato strategico che interessa l'intera struttura economica, dagli obiettivi di sviluppo nazionale alle politiche di urbanizzazione. L'acquisizione di Tuşpa Enerji e il completamento del parco eolico da 70 MW a Kırşehir Kaman dimostrano che Reges Elektrik è ora saldamente e decisamente posizionata sul lato produttivo del settore. Ci stiamo evolvendo in una struttura energetica più completa, integrando il nostro successo nel settore della fornitura con solide capacità produttive".

“ Ottenere l'inclusività a 360 gradi nel settore energetico”

Evidenziando il fatto che la sicurezza energetica nazionale è essenzialmente associata alla produzione nazionale e alle risorse rinnovabili, Altuncu ha sottolineato la visione dell'azienda:

"Il nostro obiettivo è chiaro: ottenere l'inclusività a 360 gradi nella catena del valore energetico. Noi vediamo l'energia non come una semplice risorsa, ma attraverso una lente che comprende i suoi impatti sociali, economici e ambientali. A tal fine, stiamo lavorando incessantemente per implementare un modello di investimento sostenibile ed efficiente. Questo progetto di energia eolica, il nostro primo grande passo nella produzione, serve da potente catalizzatore per i nostri obiettivi nazionali in tema di energia e sicurezza della fornitura".

Una nuova era per Reges Elektrik

L'impianto Demirli Wind Power Plant da 70 MW rappresenta la prima iniziativa su ampia scala di Reges Elektrik in ambito di produzione energetica. Mentre continua il conto alla rovescia fino al completamento della costruzione, l'azienda rimane attiva nel valutare nuove opportunità di progetti per ampliare ulteriormente il suo portafoglio di energia rinnovabile.

Reges Elektrik condividerà prossimamente con il pubblico ulteriori aggiornamenti sui piani per i suoi investimenti, sugli sviluppi del sito e sui futuri progetti di produzione.

